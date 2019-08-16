نشرة أخبار البرلمان.. إعانة شهرية في قانون التأمينات الاجتماعية..تعرف على المستفيدين منها..ونائب يتساءل: ما مصير 17 مليون بطاقة تموينية ببيانات وهمية؟

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 15 أغسطس.
برلمانى يتساءل: ما مصير 17 مليون بطاقة تموينية ببيانات وهمية؟
صحة البرلمان تطالب بإحالة مسئولي مستشفى كفر الزيات التحقيق
أسامة الشاهد: إطلاق خريطة الأراضي الصناعية خطوة مهمة للقضاء على السماسرة
برلماني: انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 % دليل على توفر فرص العمل
نائب يطالب وزارة التعليم بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات
جنائيا ومدنيا.. الوفد يلاحق المتجاوزين في حقه
مستقبل وطن:جولات في المحافظات للتواصل مع المواطنين ومعارض سلع تموينية بتخفيض 50%
إعانة شهرية في قانون التأمينات الاجتماعية .. تعرف على المستفيدين منها
نائب: إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية يعكس اهتمام القيادة السياسية
لا علاقة له بالقرآن والسنة.. نائب يكشف حقيقة دور الأزهر في قانون الاحوال الشخصية