محمود حمد: لدي تصميم كبير على اللحاق بمباريات المصري بالكونفيدرالية

أبدى محمود حمد نجم خط ظهر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تصميمه الكبير على اللحاق بمباريات الفريق خلال بطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي يستهلها المصري بملاقاة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر إقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية.



وأشار أنه يخوض حاليًا برنامجه التأهيلي بكل قوة سعيًا منه للتماثل التام للشفاء خلال الفترة القليلة القادمة على أمل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال معسكر الفريق المقبل بالاسماعيلية.



