بدون جلسات تنظيف.. وصفة للتخلص من الرؤوس السوداء نهائيا

تعتبر الرؤوس السوداء من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات وخصوصا في الصيف، وتحتاج البشرة الي عناية كبيرة لعدم تكوين الرؤوس السوداء.



وقدمت خبيرة التجميل نرمين عزازي ماسك يجب ان يكون "روتين اسبوعي" لكل فتاة تعاني من بشرة دهنية.



لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه:

شوفان مطحون 3 جم

خميرة بودر 2 جم

لبن 5 مل

ماء ورد 2 مل

عصير ليمون مصفي 2 مل



طريقة التحضير والاستعمال:

تذاب الخميرة في ماء الورد والليمون أولًا ثم يضاف الشوفان واللبن ثم تخلط المقادير جيدًا بملعقة من الخشب ثم توضع الخلطة علي الوجه كله ما عدا منطقة ما حول العينين.



تستخدم هذه الخلطة مساء وتترك على الوجه مدة ساعة ثم تشطف بالماء الفاتر.



ومن الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتخذها كل فتاة لحماية البشرة من الاوساخ :



استخدام غسول يومي لتنظيف البشرة



عدم النوم بالمكياج نهائيا