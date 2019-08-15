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رياضة

تركي ال الشيخ يفجر مفاجأة لمواهب الوطن العربي في الغناء.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:18 م
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
أحمد هاني
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للمنتج الفني ومدير أعماله حمادة إسماعيل، يكشف فيه عن كيفية اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي.

وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل خلال حديثه عبر مقطع الفيديو: "احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، بس مش لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف إن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرساله على الصفحة الخاصة بشركة "violin".

وأكمل المنتج الفني حمادة إسماعيل، حديثه: "الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدّمها للناس في أحسن صورة".

وأوضح المنتج الفني حمادة إسماعيل أن هذه المسابقة تحت رعاية المستشار تركى آل شيخ قائلا: "أنا والمستشار سميِّعه أوي، يعني صعب نقتنع بأي صوت، أتمنى تبهرونا".

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