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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ طريق السويس القاهرة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:44 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
حسن غنيمة
أصيب ٤ أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص مساء اليوم الخميس بطريق السويس- القاهرة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن حكمدار مديرية أمن السويس، إخطارا من قسم شرطة عتاقة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

أكد تقرير الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس  أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي وسيتم تلقى العلاج لهم بقسم الطوارئ وأن الحالات التى تحتاج تدخل جراحى سوف يتم فتح غرفة العمليات لها.

تم تحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة للتحقيق.

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