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احتجاج الآلاف أمام السفارة الهندية في بريطانيا من أجل كشمير

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:28 م
احتجاجات
احتجاجات
رويترز
تظاهر آلاف الأشخاص ولوح كثيرون منهم بأعلام باكستان وكشمير أمام السفارة الهندية في لندن اليوم الخميس لدعم المنطقة المتنازع عليها.

وتسبب قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على الحركة، في غضب في باكستان التي ردت بقطع روابط التجارة والنقل وطرد مبعوث الهند.

وفي لندن، قال مراسل لـ رويترز إن المتظاهرين حملوا لافتات تقول "كشمير تحترق" و"كشمير حرة" و"مودي: اصنع الشاي لا الحرب".

ومنعت الشرطة مظاهرة صغيرة مناوئة بعيدا عن الاحتجاج الرئيسي.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص اعتقلوا بسبب الشجار وعرقلة الشرطة وحيازة سلاح هجومي.

وأضافت "أصيب شخص واحد خلال الاحتجاجات".

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