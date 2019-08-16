حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2

وصل العداء إلى ذروته بين علي الزيبق (محمد رمضان) وصلاح الكلبي (عباس أبو الحسن) في الجزء الثاني من فيلم الكنز الذي ينافس في موسم عيد الأضحى.



وتناثرت الأقوال إن الخلاف بينهما تجاوز الشخصيتين المستوحيتين من الحكايات المصرية القديمة التي يمثلونها أمام الكاميرا، ووصل إلى عداء شخصي بينهما أثناء تصوير الفيلم، وزاد إلى أن وصل إلى تحفز في مشاهد القتال التي تجمعهما خلال أحداث الفيلم، التي كانت ستؤدي إلى إصابة كل منهما إصابات خطيرة أكثر من مرة.



مصمم المعارك أندرو ماكينزي أكد أن مواجهات رمضان وأبو الحسن كانت وحشية، وأنه حاول تهدئة كل منهما حتى لا يؤذي أحدهما الآخر خاصة وأنهم أقوياء البنية، ولكنه برر ذلك برغبة كل منهما في تقديم أفضل ما لديه في المشهد دون الانتباه لسلامته البدنية.



الخلاف بين رمضان وأبو الحسن قد يكون نتيجة لعداء الشخصيتين في فيلم الكنز والتي تنعكس على شخصيات الممثلين أحيانًا، وأحيانا يبتدع المخرج تلك الحالة المشحونة بين الممثلين لتقديم كل منهم أداء أفضل خاصة إذا كانوا أعداء، كما فعل يوسف شاهين من قبل بين عمر الشريف وأحمد رمزي في فيلم صراع في الميناء، أم يكون للخلاف سبب آخر خفي.



الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.