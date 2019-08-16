في بني سويف.. بناء مقابر أعلى مواسير مياه الشرب بقرية علي حمودة يعرض المواطنين للخطر.. صور

يعاني أكثر من 5 آلاف مواطن هم اهالي قرية علي حمودة التابعة لقرية أشمنت مركز ناصر شرق محافظة بني سويف

ويناشدون المستشار محافظ بنى سويف ووكيل وزارة الصحة وشركة مياه الشرب بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بإنقاذ حياتهم من جراء مرور خط مياه الشرب أسفل المقابر وتعرضه عدة مرات للكسر.



"صدى البلد" التقي والعديد من أهالي القرية للتعرف علي المشكلة، في البداية قال صابر عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية إن مجموعة من معدومى الضمير من القائمين على بناء المقابر وفى ظل غياب الرقابه والمتابعه من الجهات المسؤولة قاموا ببناء مقابر على خط مياه الشرب الممتد من محطة مياه جزيره أبو صالح للعزبه وتعرضت المواسير للكسر والنقب داخل المقبرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر .



ويقول صابر تقدمنا بالعدي من الشكاوي للسادة المحافظين السابقين وفي عهد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف الأسبق زار القرية ووعد بصرف 500 متر مواسير لتغيير خط سير المياه إلا أن شركة المياه بالمحافظة تعنتت ورفضت صرف كمية المواسير .



وبدوره يؤكد عبدالباسط محمد بركات مأذون القرية إن المقابر بنيت أعلي مواسير خط المياه الرئيسي وتم كسره وإصلاحه أكثر من مرة ووجود المقابر يصعب من عمليتي الكشف عن الكسر والإصلاح نفس الوقت حيث إن أحد لا يستطيع فتح مقبرة دون إذن صاحبها ،ناهيك عن المخاطر التي يتعرض لها الأهالي من جراء وجود المواسير تحت المقابر او داخلها وتساءل كيف نشرب المياه ونعلم انها قد تكون مخلوطة برفات الموتي ؟؟



فيما أشارت سماح محمد حامد ربة منزل من القرية إلى أن أبناء القرية يشربون مياها ملوثة، مناشدة محافظ بني سويف قائلة :ذلك لا يرضيك ولا يرضى الله نناشدكم بتغيير خط مياه الشرب للحفاظ على صحة المواطنين لاننا ليس لنا سوى الله ثم معاليكم وربنا يسامح أعضاء مجلس الشعب عن الدائره ومسؤلى مجلس المدينة.

