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تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل أنها عظام أربع حمير متشفيين من اللحم من أجل التقديم ف المطاعم، وقال المتداولون للصور أن المكان بعد كمين الخروج لمكادي جنوب الغردقة ب كيلو و٢٠٠ متر، وكان الوصف هو عبارة عن أربع شكاير يم اربع حمير متشفيين من اللحمة من أجل التقديم في المطاعم .

وأضافوا أن المتهمين استخدموا عربة نقل قديمة جدا جدا متهالكة لونها اخضر بعدما مرت من الكمين وقفت على بعد المسافة المذكوره أعلاه ونزل شابين بجلابيب ألقوا بالشكاير وركبوا العربية وغادروا .

وطالبوا ب فحص كاميرات المرور اليوم بالكمين في تمام الساعة ٦:١٥ دقيقة عصرًا وعمل محضر عن طريق البوست ده .
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة
تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة

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