الولايات المتحدة تشن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ داعش في العراق

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.



وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس أن جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لـ "داعش" بالقرب من مطار القيارة، للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي.