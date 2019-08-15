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أخبار العالم

الولايات المتحدة تشن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ داعش في العراق

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:43 م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس أن جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لـ "داعش" بالقرب من مطار القيارة، للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي.

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