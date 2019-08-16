لحيازتهم 70 ألف ومخدرات.. حبس شخصين على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالقاهرة.



البداية عندما، تمكنت قوة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلين سيارة نقل.



ويتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.340 كيلو جرام و مبلغ مالي 70 ألف جنيه و٢ هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والهاتفان المحمولان للاتصال بعملائهما.