دراسات الأزهر بالديدامون: مد فترة دفع رسوم دخول امتحان التصفية حتى 25 أغسطس

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالدايادمون، أنه نظرًا لفترة إجازة العيد تم تمديد دفع رسوم مواد دور سبتمبر ٢٠١٩ المقررة للمادة ٢٥٠ج الواحدة حتى يوم ٢٥ اغسطس الجاري.



وأوضحت الكلية، في بيان لها، أنه بالنسبة لطريقة سداد رسوم دخول امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩م.التي تقرر دفع مبلغ ٢٥٠ج للمادة الواحدة.



أولًا: نظام الدفع الإلكتروني( عن طريق الفيزا كارت)

يكون الدفع عن طريق الفيزا كارت الشخصية للطالب أو فيزا لأحد أقاربه أو فيزا أخري على أن يكون بها رصيد يزيد عن ٥٠٠ج ويخصم للمادة الواحدة مبلغ ٢٥٠ج وللمادتان ٥٠٠ج عن طريق الخصم من رصيد الفيزا كارت .



ثانيًا:الدفع عن طريق السداد بخزينة الكلية يدويًا وذلك كالاتي:

١- يتم دفع مبلغ ٢٥٠ج بايصال للمادة الواحدة.

٢- يتم سداد مبلغ ٥٠٠ج للمادتان علي أن يضاف ٥٪ رسوم تحصيل تبلغ قيمتها ٢٥ج ليصبح مبلغ سداد المادتان ٥٢٥جنيها.