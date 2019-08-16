ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسات الأزهر بالديدامون: مد فترة دفع رسوم دخول امتحان التصفية حتى 25 أغسطس

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالدايادمون، أنه نظرًا لفترة إجازة العيد تم تمديد دفع رسوم مواد دور سبتمبر ٢٠١٩ المقررة للمادة ٢٥٠ج الواحدة حتى يوم ٢٥ اغسطس الجاري.

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أنه بالنسبة لطريقة سداد رسوم دخول امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩م.التي تقرر دفع مبلغ ٢٥٠ج للمادة الواحدة.

أولًا: نظام الدفع الإلكتروني( عن طريق الفيزا كارت)
يكون الدفع عن طريق الفيزا كارت الشخصية للطالب أو فيزا لأحد أقاربه أو فيزا أخري على أن يكون بها رصيد يزيد عن ٥٠٠ج ويخصم للمادة الواحدة مبلغ ٢٥٠ج وللمادتان ٥٠٠ج عن طريق الخصم من رصيد الفيزا كارت .

ثانيًا:الدفع عن طريق السداد بخزينة الكلية يدويًا وذلك كالاتي:
١- يتم دفع مبلغ ٢٥٠ج بايصال للمادة الواحدة.
٢- يتم سداد مبلغ ٥٠٠ج للمادتان علي أن يضاف ٥٪ رسوم تحصيل تبلغ قيمتها ٢٥ج ليصبح مبلغ سداد المادتان ٥٢٥جنيها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

عبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

خلاف مع المدرب ... عمر السومة يطالب بالرحيل عن الأهلي السعودي

نشرة الفن والفنانين| اتهام لـ أحمد حلمي بالسرقة.. وهيثم شاكر يعلن تعافيه من السرطان

المحافظات تستعد لتحويل فوضى الأسطح والبنايات لمظهر حضاري .. بدء تشجير من العام القادم .. والمشروع يعمل على توفير فرص عمل لربات البيوت وشباب الخريجين ومواجهة الاحتباس الحراري

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بـالعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور