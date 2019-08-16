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حوادث

حبس شخصين لحيازتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:01 ص
حبس شخصين لحيازتهما
حبس شخصين لحيازتهما كمية من المخدرات
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما كمية من الحشيش بقصد الاتجار .

وأوضحت التحقيقات ان قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين من عين شمس سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات" حال تواجدهما في السلام أول مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما 1,340 كيلو جرام حشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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