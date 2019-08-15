توافد الحجاج على المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه بعد أدائهم فريضة الحج.



وزار ضيوف الرحمن عدد من الأماكن التاريخية، بعد إتمام الركن الخامس من الحج بكل يسر وسهولة.



كما هيئت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام.



وقال الدكتور حاتم حسن القاضي، مستشار رئيس الحج والعمرة، إن الجميع في السعودية يرحب بالحجاج الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.



وأضاف "القاضي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من الصعب الحديث عن الإنجازات التي تمت في موسم الحج هذا العام لأنها محصلة نجاح منظومة عمل كبيرة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.



وأشار مستشار رئيس الحج والعمرة، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت منظومة كاملة من أجل راحة الحجاج حتى من قبل قدومهم.



وأوضح الدكتور حاتم حسن القاضي، أن موسم الحج الحالي شهد إصدار أكثر من 1.7 مليون تأشيرة بطريقة إليكترونية أسقطت الجهود التي كانت موجودة في السابق.