نشرة الفن والفنانين| اتهام لـ أحمد حلمي بالسرقة.. وهيثم شاكر يعلن تعافيه من السرطان

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد.. هيثم شاكر يكشف عن تعافيه من السرطانكشف المطرب هيثم شاكر قبل قليل عن إصابته بمرض "خبيث"، مؤكدا تعافيه منه، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.حل النزاع مع محسن جابر بشأن حفل محمد رمضان المقبلانتهت منذ قليل، الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية من بحث الشكوى المقدمة من شركة ستارز (محمد محسن جابر) ضد الفنان محمد رمضان بحضور طرفي الشكوى ومحاولة التوصل لحل الخلاف بين الطرفين.مؤلفة تتهم منى زكى وأحمد حلمى بـ سرقة فكرة فيلم خيال مآتهنشرت المؤلفة الشابة نهال سماحة عبر صفحتها على موقع فيس بوك تلميحات بسرقة فكرة فيلم خيال مأته منها.بعد الهجوم عليه.. مؤلف فيلم خيال مآته يشكر أحمد حلمىشهدت الأيام الماضية إنتقادات كبيرة على فيلم خيال مآتة للنجم أحمد حلمى، والذى وصفه الكثيرون بالمخيب للآمال.شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعةنشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها مع ابنائها الاربعة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام"عانقته من الخلف.. معجبة تهجم على كاظم الساهر والأخير يصاب بالرعب ..فيديوتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير الذي أحياه في تركيا، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.تراشق بين طارق الشناوى ونقابة الموسيقيين.. القصة الكاملةشهدت الساعات الماضية تراشقا بين نقابة الموسيقيين ممثلة فى مجلس إدارتها برئاسة الفنان هانى شاكر، والناقد الكبير طارق الشناوى من جهة أخرى، وذلك على خلفية المقال الذي انتقد فيه الأخير سياسات "الموسيقيين" فى التعامل مع حفلة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بعنوان : (مازورة) هاني شاكر الأخلاقية.. هل طبقها على جينيفر لوبيز؟!نجوم أثاروا الجدل في الملاهي الليلية.. احمد الفيشاوي وفتاة الجونة الأبرزحالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجوم، بصور أو فيديوهات يتم تداولها على السوشيال ميديا، يظهرون فيها داخل الملاهي الليلية، ما يزيد من حالة الجدل بين الجمهور الذي يزيد فضوله لمعرفة تفاصيل أكثر حول تلك الصور والفيديوهات المتداولة.