حبس شخصين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش في التبين

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة التبين.



واشارت تحقيقات النيابة ان الاجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط شخصين في التبين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتبين ان المتهم يدعى م. ن. (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" ، وآخر "عاطل") مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فيما يعد المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

