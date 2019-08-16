ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم سيارة مبلغ بسرقتها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:01 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لحيازتهم سيارة مبلغ بسرقتها .

واشارت التحقيقات قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) حال إستقلال اثنين منهم سيارة ملاكى، وقيام الثالث بسحبها بإستخدام سيارة ميكروباص ملكه.

بالكشف الفنى على السيارة الملاكى تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة الملاكى من منطقة العجوزة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بسحب السيارة عقب تعطلها بإستخدام السيارة الثانية ، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرقا سيارة ودراجتين ناريتين.. أمن القاهرة يضبط لصين

حبس عاطل لسرقته سيارة ميكروباص من القليوبية

القبض على 3عناصر إجرامية بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها

حبس 3 عناصر إجرامية لسرقتهم سيارة بالتبين

ترشيحاتنا

شاهد.. حيوان راكون يقع في فخ داخل مدرسة

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بـالعلمين

حبس شخصين لحيازتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار

نشرة الفن والفنانين| اتهام لـ أحمد حلمي بالسرقة.. وهيثم شاكر يعلن تعافيه من السرطان

احرص على تناول صدر الدجاج لهذا السبب؟

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور