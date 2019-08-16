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رياضة

صبري المنياوي يكشف حقيقة انضمام نجم الاهلي للاسماعيلي.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:26 م
صبري المنياوي مدير
صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعلي
حبيبة معتز
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن احتياجات الفريق من ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الدراويش استعدادا لبداية الدوري الممتاز .

وقال صبري المنياوي فى تصريحاته لصدى البلد، إن فريق الكرة الأول يحتاج إلي صفقات لتدعيم ثلاثة مراكز منها الظهير الأيسر والمهاجم الصريح والمدافع و مازالت المفاوضات جارية مع بعض اللاعبين لاختيار أفضلهم.

وأضاف صبري المنياوي أن موقف انضمام لاعب الأهلي للإسماعيلي لا يزال غامضا في الصفقة التبادلية عقب رحيل محمود متولي مدافع الفريق للقلعة الحمراء، كما أن مسئولو الكرة فى الإسماعيلي فى انتظار تحديد موقف إدارة النادي ومحمد خلف مدير التعاقدات من التعاقد مع لاعبي الأهلي .

جدير بالذكر أن مسئولي التعاقدات بنادي الإسماعيلي دخلوا فى مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل ضم محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل أو البيع النهائي إذا كان للنادي الأهلي نية لذلك .

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