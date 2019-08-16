مستخدما موتوسيكل.. تجديد حبس لص حقائب السيدات بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات حبس أحد العناصر الإجرامية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بسرقة حقائب اليد بالطريق العام.



أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بشارع منشية الجمل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- 27 عاما، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "سرقة") حال استقلاله دراجة نارية " بدون تراخيص" .. وبحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى، وبعض المتعلقات الشخصية.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وإستخدامها فى سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق ، بأسلوب " الخطف "، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.