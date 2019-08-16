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جزيرة بورت بارتون وجهة مميزة لمحبي الطبيعة الخلابة وإطلالة المحيط.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:03 ص
جزيرة بورت بارتون
جزيرة بورت بارتون
محمد القاضي
أذاعت فضائية "الغد"، تقريرا عن جزيرة "بورت بارتون".

وأوضح أنه إذا كنت من هواة السفر والتمتع بالمناظر الخلابة، فعليك زيارة جزيرة بورت بارتون في الفلبين، إذ تتمتع تلك الجزيرة بشاطئ نظيف ورملي ذو منظر خلاب، وأوضح تقريرًا لفضائية الغد الاخبارية أنه بفضل هذا المنظر الرائع للشواطئ تتزايد شعبية الجزيرة يومًا بعد اليوم.

وأضاف التقرير أن الجزيرة مليئة بالمنتجعات السياحية الجميلة والتي تتمتع بإطلالة على المحيط، مما يجعلها وجهة للسياح والباحثين عن التمتع بالأجواء النظيفة والطبيعة الخلابة.

وتابع أنه يمكن قضاء الليلة الواحدة في أحد المنتجعات السياحية مقابل 30 دولار فقط، كما يجب تجربة الإبحار بالقارب والذي يعد طقسًا أساسيًا لزوار الجزيرة، إذ يمكن زيارة الجزر المحيطة والتمتع بمشاهدة منظر الغروب.

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