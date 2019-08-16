اللوتس.. أجمل ملاعب التنس في الصين.. فيديو

أذاعت فضائية "الغد"، تقريرا عن أجمل ملاعب التنس في الصين، وأشار التقرير إلى أن الصين تحوي العديد من الأماكن الجميلة، سواء التاريخية أو الحديثة، ومن بين تلك المنشآت الحديثة ملعب اللوتس للتنس، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية فإن ملعب التنس هذا مخبأ بين برك أزها اللوتس، ويعتبر من أجمل مكان للعب التنس في الصين.



وأضاف التقرير أن ملعب اللوتس يقع في نادي تيانما بحديقة شيسان الوطنية، ويقدم النادي ملاعب تنس مختلفة الأرضية، بما فيها الملعب النادر "جرين كلاي"، متابعًا أن النادي به مدربون محترفون لتعليم اللاعبين.



وأشار إلى أن شنغهاي ستستضيف بطولات الماسترز في أكتوبر القادم، لذا فمن أراد زيارة الصين فعليه زيارة هذا الملعب وسط الطبيعة الخلابة.