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روسية تفضل تناول الطباشير.. والأسمنت ثقيل على معدتها.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:00 ص
الطباشير
الطباشير
محمد القاضي
أذاعت فضائية "الغد"، تقريرا تحت عنوان "روسية تُفضل تناول "الطباشير" .. و"الأسمنت" ثقيل على معدتها".

وأوضح أن أذواق البشر تختلف من شخص لآخر في قائمة تفضيلاته، خاصة في الطعام، إلا أن هنا أطعمة غريبة تجذب أشخاصا بعينهم، ومن بينهم الفتاة الروسية كاتي التي ترى في "الطباشير" وجبتها المفضلة، وأوضح تقريرًا أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن كاتي لا تشعر بالرضا من الطعام إلا بعد أكل الطباشير.

وأضاف التقرير أن كاتي تحب أن تنهي وجبة الحلويات المفضلة لها بالطباشسر، وهي عادة لها ولا تشعر بالرضا إلا بعد أكله، وأنها لا تحب الطباشير المطحون الذي يبدو كالطحين، بل تفضل قطع الطباشير التي يمكنني قضم شيء منها، لافتة إلى أنها ورثت تلك العادة من والدتها وعمتها.

وأشار إلى أن كاتي كانت تحب أيضا أكل الأسمنت، وأكلت في السابق أجزاء من الجدران، ولازالت تحبه، إلا أنه بعد أن كبرت توقفت عن أكله لأنه ثقيل على معدتها، موضحة أنها بدأت في أكل الطباشير والأسمنت منذ 20 عامًا تقريبًا.

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