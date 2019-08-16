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حوادث

النيابة العامة تأمر بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة ببيارة في المحلة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:34 ص
صدى البلد
أحمد على
أصدر رئيس نيابة ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم بفتح باب التحقيق فى واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار بيارة للصرف الصحي بطريق المؤدي بمنطقة الوراقة والتأكد من وجود شبهه الجنائية من عدمه

تلقي اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم ثان المحلة، بالعثورعلى جثة طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار بيارة صرف صحي بمنطقة الوراقة يدائرة القسم .

كما باشرت المقدم عمرو الحو رئيس الفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث .
وأفادت مصادر أمنية أن الجثة للطفلة مولوده وتم نقلها الى مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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