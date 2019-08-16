شاب كيني يخترع جهازا لوقف افتراس الأسود لقطعان الماشية.. فيديو

أذاعت فضائية "الغد"ـ تقريرا يعرض فكرة جديدة لوقف قتل الأسود.



وأوضح التقرير أنه في العاصمة الكينية نيروبي تقوم القبائل المحلية بقتل الأسود، ويقولون لأبناءهم أن الشاب لن يصبح رجلًا أبدا حتى يخرج ويقتل أسدا، وأوضح تقريرًا أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن هذه التقاليد تحمي قطعان الماشية من الأسود وفقا لتلك القبائل إلا أنها تعرض حياة الأسود للخطر وتقلل من أعدادهم في البيئة.



وأشار التقرير إلى أن أحد الشباب في تلك القبائل المحلية ابتكر حلًا لوقف قتل الأسود، إذ فكر الشاب ريتشارد أن هناك سياج حول قطعان الماشية وحول القبيلة للحماية من الأسود، إلا أن الأسود تستطيع أن تخترقها لتقتنص الماشية، وفي إحدى الليالي كان يسير ويحمل في يده شعلة نار ولم يقترب منه أي أسد، مما جعله يفكر في الأمر.



وتابع أن ريتشارد قام باختراع منظم إضاءة يطلق ومضات من الضوء أعلى السياج مما يوحي بوجود نيران فوقه، ونجح الأمر ولم تقترب أية أسود من القطعان، وأوضح التقرير أن الجهاز الذي اخترعه ريتشارد لإخافة الأسود يعمل بالطاقة الشمسية ويستخدم حاليًا في نحو 750 تجمعًا سكنيًا في المنطقة.