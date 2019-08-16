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ضيوف الحج يلتقطون الصور التذكارية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:47 ص
ضيوف الحج يلتقطون
ضيوف الحج يلتقطون الصور التذكارية في مجمع الملك فهد
محمد شحتة
أشاد المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وسأل المستفيدون من البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في طباعة ونشر كتاب الله الكريم, الله الكريم أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية على خدمتها للإسلام والمسلمين.

ويحتوي المجمع على عدد من المخطوطات والنسخ التي تمت طباعتها من مصاحف وتفاسير بلغات عالمية عدة، حيث شاهد الضيوف خلال الزيارة فيلمًا وثائقيًا عن جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وحرص زوار المجمع من ضيوف خادم الحرمين الشريفين على التقاط الصور التذكارية عبر هواتفهم المحمولة، لأعمال المجمع، حتى تبقى لحظات الزيارة عالقة على مدى الأزمان, وكذلك يبثونها لأسرهم وأقاربهم حتى يتعرفون على هذا المجمع وما يقدمه للإسلام والمسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يستضيف في هذا العام 6500 حاجا وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم, لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

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