ضبط 720 كيلو صابون سائل مجهولة و96 عبوة مبيدات زراعية و200 لتر سولار فى حملة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 720 كيلو صابون سائل مجهولة و96 عبوة مبيدات زراعية و200 لتر سولار فى حملة تموينية مكبرة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع الباعة المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بتمكن مباحث تموين الغربية برئاسة العميد محمد عتمان من ضبط 720 كيلو صابون سائل مجهول المصدر بمحل منظفات بكفر الزيات.



كما ضبط نصف طن سكر يشتبه فى عدم صلاحيته بمصنع غير مرخص بطنطا ومصادرة 96 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بعزبة حمدى بالمحلة.



كما ضبط 5 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر العمومية بالمحله وضبط 2 من أصحاب محلات البقالة لبيعهم السجائر بأسعار أزيد من المقرر و ضبط 200 لتر سولار مدعم بطنطا وضبط 3 مخابز تتلاعب برغيف الخبز المدعم بالمحله كما تم التحفظ على المضبوطات.



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

