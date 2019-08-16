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ترامب: منفذ هجوم فيلادلفيا مختل عقليا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:30 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس،منفذ الهجوم الذي شهدته أمس مدينة فيلادلفيا الأمريكية بالمختل العقلي.

وقال ترامب خلال إفادة صحفية قبيل مغادرته مدينة هامشير لحضور حشد انتخابي: "جميع من ينفذون هجمات عشوائية مختلين عقليين، ومنفذ هجوم أمس أحدهم".

وأضاف: "أعتقد أنه لابد من بناء المزيد من المعاهد للمرضى النفسيين، وأدعم عمليات التحقق من الخلفية الشخصية لمشتري الأسلحة".

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن بعد احتجازه لرهائن وإطلاقه النار على أفراد الشرطة ما أسفر عن إصابة ٦ منهم.

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