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تعليم

هندسة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم الحاسب والنظم

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:35 ص
صدى البلد
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صرح الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ، انه بمناسبة مرور خمسون عاما على انشاء قسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، تنظم الكلية احتفالية كبري باليوبيل الذهبى للقسم تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة .

وقال علام أن هذه الاحتفالية ستكون بإشراف قسم هندسة الحاسب والنظم ، برئاسة الدكتور عمرو المصري رئيس القسم ، وذلك فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التديس بسموحة يومى الأثنين و الثلاثاء ١٩ و ٢٠ أغسطس.

وأشار علام إلى انه قد تمت دعوة عددا من الوزراء و معالي محافظ الاسكندرية و لفيف من أساتذة كلية الهندسة و خريجى القسم المميزين من حول العالم ، والذين يخدمون المجتمع في شتي المجالات لحضور الاحتفالية .

وأوضح أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم العديد من الرموز التي ساهمت في تطوير القسم والمجتمع بشكل عام

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