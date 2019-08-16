هندسة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم الحاسب والنظم

صرح الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ، انه بمناسبة مرور خمسون عاما على انشاء قسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ، تنظم الكلية احتفالية كبري باليوبيل الذهبى للقسم تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة .



وقال علام أن هذه الاحتفالية ستكون بإشراف قسم هندسة الحاسب والنظم ، برئاسة الدكتور عمرو المصري رئيس القسم ، وذلك فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التديس بسموحة يومى الأثنين و الثلاثاء ١٩ و ٢٠ أغسطس.



وأشار علام إلى انه قد تمت دعوة عددا من الوزراء و معالي محافظ الاسكندرية و لفيف من أساتذة كلية الهندسة و خريجى القسم المميزين من حول العالم ، والذين يخدمون المجتمع في شتي المجالات لحضور الاحتفالية .



وأوضح أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم العديد من الرموز التي ساهمت في تطوير القسم والمجتمع بشكل عام