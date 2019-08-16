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رياضة

عودة: وقعت للأهلي أيام البطل .. وعقدت جلسة مع إدارة الزمالك.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:34 ص
محمد عودة
محمد عودة
محمد رشاد
قال محمد عودة لاعب المقاولون العرب السابق، والمدير الفني الحالي، إنه وقع للأهلي من قبل أكثر من مرة، وعقد جلسة مع إدارة الزمالك في وجود مهاجم منتخب مصر السابق علي ماهر، لكنه لم يوقع للأبيض.

وأضاف عودة في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "عقدت عدة جلسات مع الأهلي في حضور ثابت البطل الذي كان مديرًا للكرة آنذاك، لكني في النهاية تمسكت بالبقاء في المقاولون العرب لشعوري بالراحة هناك.

وتابع: "سبق أن عقدت جلسة مع إدارة نادي الزمالك وكان علي ماهر (لاعب الترسانة آنذاك) متواجد، قبل أن يوقع للأهلي في اليوم التالي مباشرة."

وأضاف: "وقعت للأهلي أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ العقد، لكن عندما طلب الزمالك الحصول على توقيعي لم أوفق وطلبت منهم التواصل مع المقاولون العرب."

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