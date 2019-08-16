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رياضة

خلاف مع المدرب ... عمر السومة يطالب بالرحيل عن الأهلي السعودي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:16 ص
عمر السومة نجم فريق
عمر السومة نجم فريق الاهلي السعودي
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير السعودية أن عمر السومة نجم فريق الاهلي السعودي يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة في ظل وجود أزمة كبرى بينه و بين الكراوتي برانكو ايفانكوفنش المدير الفني للفريق

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك أزمة كبرى حدثت بين السومة و ايفانكوفنش قبل مواجهة الهلال الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا و لا تزال قائمة حتى الان

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الفريق لم يستطيعوا حل تلك المشكلة في تدريب أمس الأول، وينتظرون عودة التدريبات مساء اليوم، الاجتماع بالمدرب والمهاجم من أجل إنهاء الخلاف

وتابعت الصحيفة أن السومة أبلغ مسؤولي الفريق أن هناك عرض خليجي لضمه خلال الفترة الحالية بالاضافة لرغبته الشديدة في الرحيل

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