مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ أيام فى برنامج معكم الذى تقدمه المذيعة منى الشاذلي على إحدى القنوات الفضائية المصرية.



تألقت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة من علامة الشهيرة Dolce & Gabbana، واتسم فستان ياسمين عبد العزيز بنقوشات الورد.



وقد بلغ سعر فستان ياسمين فى حلقة برنامج معكم 2397 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 39 ألف جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية، واعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا هادئا ارتكز على الألوان الترابية.