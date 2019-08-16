محمد عودة: عملي مع أهلي بني غازي كان صعبا.. وتعادلنا مع صن داونز.. فيديو

أكد محمد عودة المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت والذي يتواجد في الدرجة الثانية، أن تدريبه لأهلي بني غازي الليبي كان صعب للغاية بسبب مشاركته مع الفريق الليبي في دوري أبطال أفريقيا، والتأهل معهم لدور الـ32 من عمر البطولة.



وقال عودة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت إنه نجح في التعادل أمام فريق كبير مثل صن داونز الجنوب أفريقي خلال قيادته لأهلي بني غازي، خلال دور المجموعات، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب بتروسبورت، والذي تغلب على النادي الأهلي بخماسية دون رد في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.



ولم يستمر عودة إلا 3 أشهر فقط مع أهلي بينى غازي ، ليعلن في يناير الماضي عن استقالته من تدريب الفريق الليبي بسبب عدم التزام خالد السعيطي رئيس النادى بتدبير مستحقات اللاعبين وتعمده تجاهل مطالب الجهاز الفنى بقيادة الثنائى المصري محمد عودة وطلعت محرم.