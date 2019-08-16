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رياضة

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله قرار الزمالك

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي
قال محمد عودة ، المدير الفني لفريق بتروجيت ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي رفض الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة تواجده في المقاولون العرب.

وقال خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، :" النادي الأهلي طلب الحصول على خدمات محمد صلاح ولكنه كان يرفض بشدة من أجل تمسكه بالاحتراف قائلا :"أبدي إعجاب مسؤولي نادي المقاولون في ذلك الوقت ".

وأكد أن محمد صلاح لم يصطدم عقب رفض نادي الزمالك التعاقد معه معلقا :" محمد صلاح لاعب كبير ويطور من نفسه يوما بعد يوم ".

ومن جهة أخرى أوضح المدير الفني لفريق بتروجيت ، أن محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق ارسنال الانجليزي ، يمتلك قدرات بدنية وفنية علي اعلي مستوي معلقا :" الفترة الحالية تشهد أداء غير متوقع من النني ولم يعود اللي طبيعته حجتي تلك اللحظة".

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