عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله قرار الزمالك

قال محمد عودة ، المدير الفني لفريق بتروجيت ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي رفض الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة تواجده في المقاولون العرب.



وقال خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت "، :" النادي الأهلي طلب الحصول على خدمات محمد صلاح ولكنه كان يرفض بشدة من أجل تمسكه بالاحتراف قائلا :"أبدي إعجاب مسؤولي نادي المقاولون في ذلك الوقت ".



وأكد أن محمد صلاح لم يصطدم عقب رفض نادي الزمالك التعاقد معه معلقا :" محمد صلاح لاعب كبير ويطور من نفسه يوما بعد يوم ".



ومن جهة أخرى أوضح المدير الفني لفريق بتروجيت ، أن محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق ارسنال الانجليزي ، يمتلك قدرات بدنية وفنية علي اعلي مستوي معلقا :" الفترة الحالية تشهد أداء غير متوقع من النني ولم يعود اللي طبيعته حجتي تلك اللحظة".