استكمال مراحل التقديم ببرنامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس .. الأحد

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه سوف تستكمل مراحل التقديم ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية بكلية التجارة بداية من يوم الأحد القادم الموافق ٢٠١٩/٨/١٨.



وقال قدري إن إجراءات التقديم ستكون مستمرة حتي الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٢



وأوضح قدري ، أن التقديم سوف يبدأ من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرًا ، بالدور الأول بمبني (ج) بكلية التجارة ، ومن الساعة ٩ صباحًا وحتي ٢ ظهرًا .



وقال قدري إن يمكن انهاء اجراءات التقديم طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.