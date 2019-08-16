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تعليم

استكمال مراحل التقديم ببرنامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس .. الأحد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه سوف تستكمل مراحل التقديم ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية بكلية التجارة بداية من يوم الأحد القادم الموافق ٢٠١٩/٨/١٨.

وقال قدري إن إجراءات التقديم ستكون مستمرة حتي الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٢

وأوضح قدري ، أن التقديم سوف يبدأ من الساعة ٩ صباحًا حتى ٢ ظهرًا ، بالدور الأول بمبني (ج) بكلية التجارة ، ومن الساعة ٩ صباحًا وحتي ٢ ظهرًا .

وقال قدري إن يمكن انهاء اجراءات التقديم طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

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