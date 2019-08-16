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رياضة

أحمد مدبولي: طموحي مع الإسماعيلي بلا حدود.. وليس لي دخل بصفقة عواد.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:14 م
احمد مدبولى لاعب
احمد مدبولى لاعب النادى الإسماعيلى
حبيبة معتز
أبدى أحمد مدبولى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق بعد موافقة مسئولى نادى الزمالك برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الإسماعيلي بداية الموسم القادم.

ووجه مدبولى الشكر لمسئولى نادى الزمالك علي الموافقة برحيله إلى صفوف الإسماعيلى، من أجل البدء فى تحدي جديد لإثبات إمكاناته الفنية والحصول على فرصة بعد عدم حصوله عليها خلال الموسم الماضي مع فريق الكرة بالزمالك.

وأضاف لاعب الإسماعيلى الجديد لــ صدي البلد: صفقة انتقالي أنا ودونجا ليست صفقة تبادلية مع محمد عواد حارس الإسماعيلى المنتقل إلى صفوف الزمالك، ولكن الجميع ربط الأحداث لأن انتقالنا كان فى توقيت زمنى واحد.

ووعد مدبولى جماهير الدراويش بالظهور بشكل يليق باسم كيان الإسماعيلي بداية من بطولة الدورى في نسختها الجديدة.

يذكر أن الإسماعيلى يعسكر بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من 14 حتي 24 أغسطس الجارى، ويتخلله 6 وديات استعدادا لانطلاق البطولة العربية والمقرر انطلاقها 13 سبتمبر المقبل أمام أهلى طرابلس الليبي علي ملعب استاد الإسماعيلية.

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