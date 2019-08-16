إنتر ميلان يوافق على رحيل إيكاردي إلى نابولي مقابل 70 مليون يورو

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان وافق على عرض نادي نابولي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشار الموقع إلى أن نابولي عرض على إنتر ميلان ضم إيكاردي مقابل 70 مليون يورو، وأن إنتر وافق على العرض، وينتظر فقط الحصول على موافقة النجم الأرجنتيني لإتمام الصفقة.



وأوضح أن نابولي عرض على اللاعب الحصول على راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو؛ ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في النادي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيكاردي يرغب في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، ولكنه سينتظر حتى الاثنين المقبل قبل أن يحسم موقفه من العروض الأخرى.