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بومبيو يعلق على لقائه الحريري في واشنطن

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:31 ص
بومبيو والحريري
بومبيو والحريري
أحمد قاسم
نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" شكر فيه رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، إثر حضوره جلسة مناقشات لبحث العلاقات المشتركة فضلًا عن آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وقال بومبيو في التغريدة: "عقدنا مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وأكدنا موقف الولايات المتحدة الداعم للبنان وأمنه واستقراره".

وأضاف: "كما أعربنا عن قلقنا الشديد إزاء أنشطة حزب الله في لبنان، وأكدنا أن العقوبات الأمريكية ضد المليشيات اللبنانية سوف تستمر".

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