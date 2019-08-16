ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسار إجباري تغني في مهرجان القلعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:01 ص
مسار إجباري
مسار إجباري
شيري نبيل
تستعد فرقة مسار إجباري لتقديم حفلة غنائية تشارك خلالها في فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

واحتفت مسار إجبارى مؤخرا بإطلاق ألبومها الثالث ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور.

كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM.

بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي

خلال مهرجان الأوبرا الصيفى.. مسار إجبارى على المسرح المكشوف غدا

مسار إجباري بروماني الإسكندرية

"مسار إجباري" أحيت رابع ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

هشام خرما يقدم حفلا موسيقيا في مهرجان القلعة 19 أغسطس

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لأزمة رشيدة طليب وإلهان عمر مع ترامب وإسرائيل

حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2

برلمانية عن الظواهر السلبية بصلاة العيد: انفلات أخلاقي

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

حبس 3 أشخاص لحيازتهم سيارة مبلغ بسرقتها

كيفية استخدام مساعد جوجل الذكى لقراءة رسائل واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور