مسار إجباري تغني في مهرجان القلعة

تستعد فرقة مسار إجباري لتقديم حفلة غنائية تشارك خلالها في فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.



واحتفت مسار إجبارى مؤخرا بإطلاق ألبومها الثالث ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور.



كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM.



بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".



