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فن

"يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم فريق واما "الصيف ابتدا"

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:52 ص
فريق واما
فريق واما
شيرى نبيل
أصدر فريق واما أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" هو عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

كان فرق واما قد أصدر أول أغنية من الألبوم هى "شمس بحر" منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلقت، أغنية "الصيف ابتدا" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

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