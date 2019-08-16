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قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:02 ص
وعد
وعد
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة السعودية وعد بعيد ميلادها حيث أكملت عامها الـ 41، ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين.

تتمتع الفنانة السعودية وعد بقوام رشيق و بذوق رفيع فى اختيار إطلالاتها و بالأخص الفساتين التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتعتمد وعد على التصميمات التى تبرز رشاقتها وتمنحها إطلالة متناسقة و فخامة، كما تحرص دوما على التنوع بين الموديلات و التصميمات المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.

كما تميل الفنانة السعودية وعد إلى أختيار الألوان التى تتناسب مع لون بشرتها السمراء، وتمنحها فى نفس وقت إطلالة فخامة.
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها
قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

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