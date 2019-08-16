أحلام سعيدة.. الأهلي يحيي ذكرى التتويج بكأس مصر قبل مواجهة بيراميدز غدا

حرص النادي الأهلي على احياء ذكرى التتويج بـ كأس مصر عام 2017 عقب الفوز أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.



ونشر الحساب الرسمي لـ فريق الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ أحمد فتحي نجم الفريق أثناء إحراز هدف الفوز.



وعلقت الصفحة : "أحلام سعيدة #يلا_يا_أهلي #نادي_القرن "



وحقق فريق الأهلي فوزا غاليا أمام المصري يوم 15 أغسطس 2017 على ملعب برج العرب حيث أحرز هدفي الأهلي عمرو جمال في الدقيقة الـ 87 بينما أحرز أحمد فتحي هدف الفوز خلال الوقت بدل الضائع.



وأحرز هدف المصري عبد الله بيكا نجم الفريق، و يستعد الأهلي الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر.

