صالح يحرص على اصطحاب عروسه لمشاهدة معالم بورسعيد الباسلة

حرص نجوم المصري خلال مران اليوم على تهنئة زميلهم الفدائي الفلسطيني محمد صالح وذلك بعدما أتم حفل زفافه بفلسطين خلال الأسبوع الماضي .



حرص النجم محمد صالح على اصطحاب عروسه لمشاهدة معالم بورسعيد الباسلة وسط ترحيب جماهير المصري بنجمها الفلسطيني والذي ظهر بمستوى متميز للغاية خلال مشاركاته مع المصري بالدور الثاني قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى المباريات الودية للفريق مطلع أبريل الماضي.

