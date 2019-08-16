لتحديد موعد عودته للتدريبات.. فحوصات طبية الأسبوع المقبل على قدم محمود وادي

خضع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة لعدد من الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق وذلك لبيان مدى تحسن حالة اللاعب والذي كان قد أصيب قبل نحو أسبوع بالتواء خفيف في الكاحل وهو الأمر الذي استدعى وضع برنامج تأهيلي للاعب على مدار الأسبوع الماضي.



وستحدد نتائج تلك الفحوصات موعد عودة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق والذي ينتظم اعتبارًا من غدٍ السبت في معسكر مغلق بالإسماعيلية.