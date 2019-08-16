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اشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة أمريكية بمطار فرانكفورت

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:31 ص
مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت
أحمد قاسم
تعرض ركاب طائرة أمريكية، أمس الخميس، إلى التحقيق والتفتيش في مطار فرانكفورت من قبل الشرطة الألمانية الاتحادية وشرطة ولاية هيسن بعد أن كتب مجهولون على مرآة أحد مراحيضها كلمة "قنبلة".

وقال متحدث باسم الشرطة إن مجهولين كتبوا على مرآة الطائرة التي قدمت، أول أمس الأربعاء من بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية كلمة "قنبلة"، ما أدى إلى تفتيش أكثر من 200 راكب كانوا على متنها بعد الهبوط مباشرة، ولم تعثر السلطات على القنبلة المزعومة.

ولم تظهر معلومات جديدة عن الشخص الذي كتب هذه الكلمة على المرآة. وتجري الشرطة تحقيقا في جريمة جنائية على متن طائرة ركاب.

ويعد مطار فرانكفورت ثاني أكبر مطار في أوروبا والذي يشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480 ألف من صعود وهبوط طائرات في العام.

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