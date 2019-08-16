ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تواجه الاعتداء على الأطباء بملصقات على الجدران .. مستند

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا مهما وعاجلا لكافة المستشفيات التابعة لها من طب علاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية مضمونه كالآتي:-

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي تحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية ، بما في ذلك تأمين كافة الأطقم الطبية ، لذا نرجو ،وضع ملصقات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بتوعية المواطنين والتشديد عليهم ان الاعتداء على الأطقم الطبية يعرضهم للمسائلة القانونية .

وشدد الخطاب المرسل من الوزارة ، على كافة المستشفيات والوحدات الصحية أن وضع الملصقات في أماكن ظاهرة للمواطنين ، علي أن يتم التنبيه علي كافة المستشفيات أن الأمر مهم وعاجل مع ضرورة تنفيذه خلال 15 يومًا من تاريخه .
الصحة تواجه الاعتداء على الأطباء بملصقات على الجدران .. مستند

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى قبل احتفالات 30 يونيو

ترشيحاتنا

ترامب: إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة

الأوقاف: ماذا بعد الحج؟ .. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

5 سيارات إطفاء يسيطرون على حريق ورشة فى مدينة نصر

عودة: وقعت للأهلي أيام البطل .. وعقدت جلسة مع إدارة الزمالك.. فيديو

القصة الكاملة لأزمة رشيدة طليب وإلهان عمر مع ترامب وإسرائيل

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور