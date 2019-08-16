الصحة تواجه الاعتداء على الأطباء بملصقات على الجدران .. مستند

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا مهما وعاجلا لكافة المستشفيات التابعة لها من طب علاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية مضمونه كالآتي:-



في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي تحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية ، بما في ذلك تأمين كافة الأطقم الطبية ، لذا نرجو ،وضع ملصقات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بتوعية المواطنين والتشديد عليهم ان الاعتداء على الأطقم الطبية يعرضهم للمسائلة القانونية .



وشدد الخطاب المرسل من الوزارة ، على كافة المستشفيات والوحدات الصحية أن وضع الملصقات في أماكن ظاهرة للمواطنين ، علي أن يتم التنبيه علي كافة المستشفيات أن الأمر مهم وعاجل مع ضرورة تنفيذه خلال 15 يومًا من تاريخه .