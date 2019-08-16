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فن

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:01 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
شيري نبيل
نفدت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامتها اليوم الجمعة، 16 أغسطس.

حيث أن إيجبت كاليندر تقيم أكبر حفل للنجم المصري العالمي عمرو دياب هذا الصيف، وذلك لأول مرة في "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي داخل مجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة.

وتتسع الميوزيك أرينا لأكثر من 20000 متفرج و بأحدث التجهيزات، حيث تم إعداد مسرح بمواصفات خاصة لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip و الـ vvip وlounges خاصة بالشركات و كبار الضيوف.

ويستعد الهضبة عمرو دياب بشكل خاص لهذا الحفل، حيث أعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر حفل عمرو دياب الجديد من أهم الحفلات في سلسلة الأحداث التي تقوم بها إدارة الماسه، وإدارة ايجبت كاليندر للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة الجديدة المتفردة "العلمين الجديدة".

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