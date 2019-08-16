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رياضة

مدرب المنيا : قدمنا مباراة كبيرة أمام الجونة ولدينا لاعبين مميزين

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:37 ص
صدى البلد
مالك خالد
قال سمير كمونة المدير الفني للمنيا إن مباراة فريقه الودية أمام الجونة كشفت عن تقدم مستوى اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، واندماج عناصر الفريق مع بعضها البعض عقب فترة الإعداد المستمرة منذ 5 أسابيع تقريبا.

وأضاف كمونة أن اللاعبين نفذوا العديد من الجمل الخططية المتفق عليها، وظهروا بمستوى قوى على فترات كثيرة من اللقاء، وهو المكسب الأهم من خلال تلك الوديات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اندماجا أكبر بين اللاعبين بالإضافة لمعسكر الفريق بالقاهرة.

وكان الفريق قد خسر وديا من نادي الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب الجونه ضمن الاستعداد للممتاز ب.

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