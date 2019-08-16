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فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بـالعلمين

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:45 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
شيرى نبيل
يحيي المطرب عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

وبلغت أسعار تذاكر الحفل 500 و800 و1000 و2000 جنيه، وقد تم بيع أغلب التذاكر الخاصة بفئة الـ 500 جنيه.

وتتسع الميوزيك أرينا لأكثر من 20000 متفرج و بأحدث التجهيزات، حيث تم إعداد مسرح بمواصفات خاصة لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip و الـ vvip وlounges خاصة بالشركات و كبار الضيوف.

ويستعد الهضبة عمرو دياب بشكل خاص لهذا الحفل، حيث أعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر حفل عمرو دياب الجديد من أهم الحفلات في سلسلة الأحداث التي تقوم بها إدارة الماسه، وإدارة ايجبت كاليندر للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة الجديدة المتفردة "العلمين الجديدة".

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