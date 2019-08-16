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فن

داليا مصطفى: كواليس مسلسل قمر هادئ أكثر من رائعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:01 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
شيري نبيل
عبرت النجمة داليا مصطفي عن سعادتها البالغة بردود الافعال التي وصلت اليها عن مسلسل " قمر هادئ " الذي عرض رمضان الماضي .

أضافت في تصريح لصدي البلد : كواليس العمل بها روح من الحب والتعاون وهذا سوف يظهر علي الشاشة خاصة أن العمل يضم نخبة من الفنايين أيضا الفنان هاني سلامة متميز ويعطي روح أكثر من رائعة أثناء الكواليس ، قبل البدء في التصوير جلسنا أكثر من مرة لوضع التفاصيل النهائية للعمل أيضا المخرج روؤف عبد العزيز وضع كافة التفاصيل من أجل الشخصيتين الذي أقوم بها فهي مركبة وتحتاج الي مجهود كبير .

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، وآخرون.

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