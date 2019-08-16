القمامة تحتل الشارع الجديد بشبرا الخيمة

أرسل اسلام عيد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بالشارع الجديد بشبرا الخيمة ، من انتشار القمامة بالمنطقة.



وقال عيد في رسالته: "نعانى نحن أهالى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من تراكم القمامة بصفة مستمرة بالمنطقة، حيث يتم رفع القمامة على فترات طويلة من مما يتسبب في تراكمها".



وطالب اسلام عيد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



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