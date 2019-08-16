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بين الناس

القمامة تحتل الشارع الجديد بشبرا الخيمة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل اسلام عيد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بالشارع الجديد بشبرا الخيمة ، من انتشار القمامة بالمنطقة.

وقال عيد في رسالته: "نعانى نحن أهالى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من تراكم القمامة بصفة مستمرة بالمنطقة، حيث يتم رفع القمامة على فترات طويلة من مما يتسبب في تراكمها".

وطالب اسلام عيد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 0100673536.

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